В "Роскачестве" изучили сливочные сосиски и пришли к неутешительным выводам
Только один товар может претендовать на право маркироваться знаком качества.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Российские производители сосисок "Сливочные" преимущественно выпускают продукцию среднего качества. Лишь одна торговая марка из 20 полностью соответствовала всем необходимым требованиям, в том числе и так называемому опережающему стандарту "Роскачества". Такие данные были опубликованы на сайте ведомства.
"В сосисках четырёх торговых марок — "Ближние горки", "Велком", "Клинские", "Черкизово" — выявлены повышенные уровни общего количества микроорганизмов. В продукции ЗАО "Атрус" (Ярославская обл., г. Ростов) обнаружены патогены — сульфитредуцирующие клостридии [анаэробные спорообразующие микроорганизмы, распространённые в почве, воде, фекалиях]. Продукция торговой марки "Великолукский мясокомбинат", "Мясной дом Бородина", "Окраина", "Сибколбасы" не соответствовала по содержанию жира требованиям этого стандарта — не более 19 г / 100 г. Массовая доля жира в этих сосисках оказалась выше установленной ГОСТом. При этом у продукции "Сибколбасы" фактическая масса жира не соответствовала указанной в маркировке", — отметили в результатах исследования.
По итогам исследования лучшими были признаны сливочные сосиски "Дымов". Они могут претендовать на право маркироваться знаком качества.
А недавно специалисты "Роскачества" назвали самые бесполезные маски для защиты от коронавируса.
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