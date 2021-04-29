В Германии заявили о планах быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2"

Германия нуждается в надёжных поставках газа из России и поддерживает скорейший ввод в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток – 2"). Такое мнение озвучил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

"Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надёжных поставках газа из России. 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе (приходится) на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток – 2", — сказал он в ходе трансляции на сайте Российско-Германского сырьевого форума.