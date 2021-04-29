В Германии заявили о планах быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2"
40% потребностей спроса газа в Европейском союзе приходится на Россию, отметил премьер федеральной земли Саксония.
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Германия нуждается в надёжных поставках газа из России и поддерживает скорейший ввод в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток – 2"). Такое мнение озвучил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
"Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надёжных поставках газа из России. 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе (приходится) на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток – 2", — сказал он в ходе трансляции на сайте Российско-Германского сырьевого форума.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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