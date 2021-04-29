Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера. Об этом решении Волков написал в телеграм-канале.

По его словам, сохранение штабов в нынешнем виде невозможно, так как это грозит их участникам уголовными сроками по статье об экстремизме. При этом никакой ребрендинг, отметил Волков, не поможет.

"Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", — заявил Волков.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Алексеем Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. 26 апреля Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального.

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