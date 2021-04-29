Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

По его словам, сохранение штабов в нынешнем виде невозможно, так как это грозит их участникам уголовными сроками по статье об экстремизме.

29 апреля 2021, 08:03
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера. Об этом решении Волков написал в телеграм-канале.

По его словам, сохранение штабов в нынешнем виде невозможно, так как это грозит их участникам уголовными сроками по статье об экстремизме. При этом никакой ребрендинг, отметил Волков, не поможет.

Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК

Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК

"Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", — заявил Волков.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Алексеем Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. 26 апреля Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1