Сотрудница немецкой клиники устроила резню и убила четырёх человек

Тела четырёх человек с ножевыми ранениями были обнаружены в немецкой больнице. Под подозрение попала 51-летняя сотрудница медучреждения. Об этом сообщает газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Шокирующее преступление произошло в немецком городе Потсдаме сегодня ночью. Помимо четырёх погибших в результате нападения тяжёлые ранения получил ещё один человек. Все они находились в разных палатах, однако не уточняется, был ли кто-то из них пациентом учреждения.

По данным газеты, полиция задержала сотрудницу больницы, которая, по предварительным данным, рассказала о произошедшем своему мужу. В правоохранительных органах добавили, что намерения женщины неизвестны. Учреждение, где произошла трагедия, предназначено для ухода за людьми с ограниченными возможностями.

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