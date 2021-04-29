Песков рассказал про график Путина на майские
У главы государства не запланировано публичных мероприятий в период с 4 по 7 мая. Но это не значит, что он не будет работать.
Фото © Kremlin.ru
У президента России Владимира Путина не запланировано публичных встреч в период с 4 по 7 мая, но это не означает, что он не будет работать. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"С 4-го по 7-е публичных мероприятий сейчас не запланировано, но у главы государства график постоянно рабочий, то есть, если публичных нет, это не означает, что не работает", — проинформировал представитель Кремля.
Песков добавил, что в ночь на 1 мая Путин традиционно посетит пасхальное богослужение, но, где оно состоится в этот раз, Кремль сообщит позднее.
Напомним, что в конце прошлой недели Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора.
Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу в случае продления майских праздников.
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