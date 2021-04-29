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Песков рассказал про график Путина на майские

У главы государства не запланировано публичных мероприятий в период с 4 по 7 мая. Но это не значит, что он не будет работать.

29 апреля 2021, 10:30
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/55308/photos/49767" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

У президента России Владимира Путина не запланировано публичных встреч в период с 4 по 7 мая, но это не означает, что он не будет работать. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"С 4-го по 7-е публичных мероприятий сейчас не запланировано, но у главы государства график постоянно рабочий, то есть, если публичных нет, это не означает, что не работает", — проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что в ночь на 1 мая Путин традиционно посетит пасхальное богослужение, но, где оно состоится в этот раз, Кремль сообщит позднее.

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Напомним, что в конце прошлой недели Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора.

Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу в случае продления майских праздников.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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