Песков рассказал про график Путина на майские

У президента России Владимира Путина не запланировано публичных встреч в период с 4 по 7 мая, но это не означает, что он не будет работать. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"С 4-го по 7-е публичных мероприятий сейчас не запланировано, но у главы государства график постоянно рабочий, то есть, если публичных нет, это не означает, что не работает", — проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что в ночь на 1 мая Путин традиционно посетит пасхальное богослужение, но, где оно состоится в этот раз, Кремль сообщит позднее.

Напомним, что в конце прошлой недели Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора.

Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу в случае продления майских праздников.

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