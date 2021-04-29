Ещё в одном российском городе запретят продажу алкоголя в майские праздники

Для жителей Кургана будет введён сухой закон 1 и 9 мая, соответствующее постановление подготовила администрация города. Запрет на продажу спиртного будет действовать с 8:00 до 23:00.

"1 и 9 мая 2021 года с 8:00 до 23:00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции", — отметили в мэрии.

Продажа алкоголя будет запрещена в организациях розничной торговли и навынос в предприятиях общепита. Контролировать соблюдение запрета будут Администрация Кургана и правоохранительные органы.

Ранее Лайф писал о том, что ещё в одном российском городе запретили продажу алкоголя на майских праздниках.

Авторы