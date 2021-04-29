Ещё в одном российском городе запретят продажу алкоголя в майские праздники
Купить спиртное нельзя будет 1 и 9 мая.
Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий
Для жителей Кургана будет введён сухой закон 1 и 9 мая, соответствующее постановление подготовила администрация города. Запрет на продажу спиртного будет действовать с 8:00 до 23:00.
"1 и 9 мая 2021 года с 8:00 до 23:00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции", — отметили в мэрии.
Продажа алкоголя будет запрещена в организациях розничной торговли и навынос в предприятиях общепита. Контролировать соблюдение запрета будут Администрация Кургана и правоохранительные органы.
Ранее Лайф писал о том, что ещё в одном российском городе запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
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