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Ещё в одном российском городе запретят продажу алкоголя в майские праздники

Купить спиртное нельзя будет 1 и 9 мая.

29 апреля 2021, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Для жителей Кургана будет введён сухой закон 1 и 9 мая, соответствующее постановление подготовила администрация города. Запрет на продажу спиртного будет действовать с 8:00 до 23:00.

"1 и 9 мая 2021 года с 8:00 до 23:00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции", — отметили в мэрии.

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Продажа алкоголя будет запрещена в организациях розничной торговли и навынос в предприятиях общепита. Контролировать соблюдение запрета будут Администрация Кургана и правоохранительные органы.

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Ранее Лайф писал о том, что ещё в одном российском городе запретили продажу алкоголя на майских праздниках.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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