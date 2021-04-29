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Песков заявил, что Запад игнорирует желание РФ быть с ним в добрых отношениях

Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в других европейских столицах не слышат Москву.

29 апреля 2021, 10:10
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Власти США и Евросоюза намеренно игнорируют попытки России наладить с ними отношения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи "Большая игра".

"Главное всё-таки — это желание России быть в добрых отношениях. Эту первую часть и основной посыл президента [России Владимира Путина] почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в [других] европейских столицах", — сказал представитель Кремля.

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Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления по случаю ста первых дней президентства заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, однако Россия не должна забывать о последствиях из-за своих действий. Президент добавил, что страны "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам". В Совфеде объяснили, почему его слова не звучат обнадёживающе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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