Песков заявил, что Запад игнорирует желание РФ быть с ним в добрых отношениях

"Главное всё-таки — это желание России быть в добрых отношениях. Эту первую часть и основной посыл президента [России Владимира Путина] почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в [других] европейских столицах", — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления по случаю ста первых дней президентства заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, однако Россия не должна забывать о последствиях из-за своих действий. Президент добавил, что страны "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам". В Совфеде объяснили, почему его слова не звучат обнадёживающе.