На улицах Москвы волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки. Видео © LIFE

В Москве стартовала патриотическая акция проекта "Волонтёры Победы". Активисты раздают прохожим георгиевские ленточки. О том, как проходит мероприятие, Лайфу рассказала его координатор Анастасия Давыденко.

"Ребята раздают ленточки по всей Москве. У нас 16 точек всего, именно от "Волонтёров Победы": Манежная площадь, Кузнецкий мост, Поклонная гора, Патриарший мост, Белорусский, Курский, Киевский, Ярославский, Павелецкий вокзалы", — рассказала она.

Всего активисты планируют раздать около 30 тысяч ленточек, а вместе с ними — листовки, на которых описана краткая история появления георгиевской ленточки, а также то, как правильно её носить. Всего таких способа три, отмечает Анастасия.

"Стандартная петелька — это быстро и удобно. Дальше можно треугольником. Ну и самый, наверное, интересный — это бантик, как у меня. Закрепляем на груди в районе сердца, носим с уважением, чтим прошлое", — пояснила координатор.

Москвичи и гости столицы в беседе с Лайфом поделились, что брали ленточки как из-за памяти о страшных событиях Великой Отечественной, так и из-за того, что у многих из них войну прошли родственники, а чьи-то бабушка с дедушкой даже познакомились на фронте.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве в связи с ночной репетицией Парада Победы на Красной площади, которая пройдёт уже сегодня, будут перекрыты улицы.

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