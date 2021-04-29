Власти Крыма попросили возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины

Власти Крыма направили в СК РФ и ФСБ обращение с просьбой возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины за блокаду полуострова, в том числе и водную. Об этом сообщил на заседании рабочей группы первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

"Возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рефата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Парасюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьёва Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича", — сказал он.

Фикс уточнил, что Следственный комитет и ФСБ просят возбудить дела по следующим признакам состава преступления: "Теракт", "Содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нём", "Организация деятельности террористических организаций", "Диверсия", "Экоцид", "Акт международного терроризма".

Ранее власти Крыма хотели предъявить подобное обвинение трём гражданам Украины. Речь шла о двух бывших депутатах Верховной рады и одном действующем.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

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