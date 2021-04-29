Посол ЕС: Отношения с Россией находятся в низшей точке со времён холодной войны

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что отношения с Россией находятся в худшем состоянии со времён холодной войны и ежедневно опускаются ещё ниже. Ранее с похожей оценкой выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

"Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже", — охарактеризовал ситуацию Эдерер, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции.