Посол ЕС: Отношения с Россией находятся в низшей точке со времён холодной войны
По сути, он повторил тезис Жозепа Борреля о деградации связей Москвы и Брюсселя, которая за последнее время лишь усугубляется.
Фото © Getty Images
Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что отношения с Россией находятся в худшем состоянии со времён холодной войны и ежедневно опускаются ещё ниже. Ранее с похожей оценкой выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже", — охарактеризовал ситуацию Эдерер, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции.
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики.
Выбор редакции
Боррель не исключает, что отношения России и ЕС продолжат ухудшаться
Посла РФ пригласили в МИД Болгарии после расследования о взрывах на оружейных заводах
МИД Чехии: Мы не заинтересованы в эскалации отношений с Москвой
Матч "Локомотив" – "Динамо" пройдёт на "Арене-Химки"
На улицах Москвы волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки
Комментариев: 0