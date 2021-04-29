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Посол ЕС: Отношения с Россией находятся в низшей точке со времён холодной войны

По сути, он повторил тезис Жозепа Борреля о деградации связей Москвы и Брюсселя, которая за последнее время лишь усугубляется.

29 апреля 2021, 09:48
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что отношения с Россией находятся в худшем состоянии со времён холодной войны и ежедневно опускаются ещё ниже. Ранее с похожей оценкой выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже", охарактеризовал ситуацию Эдерер, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции.

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Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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