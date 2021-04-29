На матче "Зенит" – "Локомотив" трибуны не будут заполнены на 100%

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Локомотивом" может стать чемпионским для сине-бело-голубых. В Санкт-Петербург даже привезут Кубок победителей. В связи с этим некоторые телеграм-каналы сообщили, что власти города разрешили заполнить трибуны стадиона полностью. Однако Лайфу эту информацию источник в клубе не подтвердил.