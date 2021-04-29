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На матче "Зенит" – "Локомотив" трибуны не будут заполнены на 100%

Ранее в телеграм-каналах сообщили, что власти Санкт-Петербурга разрешили заполнить стадион полностью.

29 апреля 2021, 09:40

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Локомотивом" может стать чемпионским для сине-бело-голубых. В Санкт-Петербург даже привезут Кубок победителей. В связи с этим некоторые телеграм-каналы сообщили, что власти города разрешили заполнить трибуны стадиона полностью. Однако Лайфу эту информацию источник в клубе не подтвердил.

Помимо этого, на сайте "Зенита" продажа билетов ведётся только на определённые трибуны (на картинке они выделены тёмно-синим цветом).

Напомним, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 2 мая в 19:00 (мск). Если команда Сергея Семака победит, то досрочно станет чемпионом России в третий раз подряд.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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