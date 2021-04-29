Путин поздравил хоккеистов "Авангарда" со вчерашним триумфом

Президент России Владимир Путин поздравил хоккейную команду "Авангард" с победой в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021. Обращение к спортсменам размещено в четверг на сайте Кремля.

По словам главы государства, омские ястребы не только проявили себя дружной и сплочённой командой, но и продемонстрировали "высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе".

"Впервые стали почётными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков", — отметил в своём поздравлении президент, пожелав "Авангарду" новых ярких свершений и успехов.

Путин отметил, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений омской команды на домашней арене. По словам президента, это станет отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов и обещает послужить расширению географии настоящих хоккейных столиц России.

Ранее Лайф сообщал, что после победы в Кубке Гагарина в честь "Авангарда" назовут улицу в Омске.

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