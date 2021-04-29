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Навальный по видеосвязи участвует в суде по делу о клевете на ветерана

Ранее суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.

29 апреля 2021, 09:01
<p>Фото © Пресс-служба Бабушкинского районного суда</p>

Фото © Пресс-служба Бабушкинского районного суда

В Бабушкинском суде Москвы сегодня проходит заседание по апелляции блогера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Блогер принимает участие в заседании по видеосвязи. Как сообщает корреспондент Лайфа, суд приобщил почерковедческую экспертизу адвокатов Навального, утверждающую, что подписи ветерана выполнены другими лицами.

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Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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