Рестораны и магазины на майские праздники в Москве будут работать без ограничений

Власти Москвы не будут вводить ограничения для работы ресторанов, кафе и магазинов в период майских праздников. Об этом рассказал журналистам первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни. Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и так далее", — рассказал Немерюк.