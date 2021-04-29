Рестораны и магазины на майские праздники в Москве будут работать без ограничений
Из-за возможного наплыва посетителей в заведения общепита и торговые центры власти просят соблюдать масочно-перчаточный режим.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти Москвы не будут вводить ограничения для работы ресторанов, кафе и магазинов в период майских праздников. Об этом рассказал журналистам первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни. Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и так далее", — рассказал Немерюк.
По его словам, столичные власти продолжают контролировать соблюдение противоэпидемических мер в абсолютно всех категориях предприятий.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.
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