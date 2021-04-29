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Рестораны и магазины на майские праздники в Москве будут работать без ограничений

Из-за возможного наплыва посетителей в заведения общепита и торговые центры власти просят соблюдать масочно-перчаточный режим.

29 апреля 2021, 08:54

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Власти Москвы не будут вводить ограничения для работы ресторанов, кафе и магазинов в период майских праздников. Об этом рассказал журналистам первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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"Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни. Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и так далее",  рассказал Немерюк.

По его словам, столичные власти продолжают контролировать соблюдение противоэпидемических мер в абсолютно всех категориях предприятий.

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Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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