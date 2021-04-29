Призрачный гонщик по-волгоградски: на камеры попало огненное ДТП с участием байкера. Видео © VK / Волгоград

Огненное ДТП с участием 46-летнего байкера произошло в Волгограде ранним утром 29 апреля, сообщает V1. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения — на кадрах видно, как при повороте мотоциклист не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось и сразу загорелось.

"По предварительным данным, 46-летний мотоциклист спускался по 39-й Гвардейской к проспекту Ленина и поворачивал в сторону центра, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. — Во время поворота он не справился с управлением, перевернулся и упал. От удара об асфальт мотоцикл загорелся".

Огонь перекинулся и на самого байкера, он попытался потушить горящую одежду самостоятельно, но окончательно сбить огонь ему помогли остановившиеся водители. Пострадавшего госпитализировали с травмами и ожогами.

А ранее юрист рассказал, чего нельзя делать после ДТП, и напомнил о первых действиях водителя в таком случае. Прежде всего необходимо остановить свой автомобиль и надёжно его зафиксировать, включить стояночный тормоз и аварийную сигнализацию.

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