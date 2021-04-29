После победы в Кубке Гагарина в честь "Авангарда" назовут улицу в Омске
Накануне в финальном матче омские хоккеисты со счётом 1:0 обыграли команду ЦСКА.
Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
Одну из улиц Омска назовут в честь хоккейного клуба "Авангард" после их победы в финальной серии Кубка Гагарина. С таким заявлением выступил губернатор области Александр Бурков.
"Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!" — написал он в своём инстаграме.
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Напомним, накануне "Авангард" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0 обыграл ЦСКА. Позже появилось видео с вручения омскому клубу долгожданного трофея. Победу команды широко отпраздновали на родине. Там сотни фанатов вышли на центральные улицы города, а гулянья со скандированием названия любимого клуба продлились практически до самого утра.
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