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После победы в Кубке Гагарина в честь "Авангарда" назовут улицу в Омске

Накануне в финальном матче омские хоккеисты со счётом 1:0 обыграли команду ЦСКА.

29 апреля 2021, 05:51
<p>Фото © ТАСС / Евгений Софийчук </p>

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Одну из улиц Омска назовут в честь хоккейного клуба "Авангард" после их победы в финальной серии Кубка Гагарина. С таким заявлением выступил губернатор области Александр Бурков.

"Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!" написал он в своём инстаграме.

"Мы знали, что будет серьёзная битва": Ковальчук раскрыл секрет успеха "Авангарда" в победе над ЦСКА

"Мы знали, что будет серьёзная битва": Ковальчук раскрыл секрет успеха "Авангарда" в победе над ЦСКА

Напомним, накануне "Авангард" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0 обыграл ЦСКА. Позже появилось видео с вручения омскому клубу долгожданного трофея. Победу команды широко отпраздновали на родине. Там сотни фанатов вышли на центральные улицы города, а гулянья со скандированием названия любимого клуба продлились практически до самого утра.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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