После победы в Кубке Гагарина в честь "Авангарда" назовут улицу в Омске

Одну из улиц Омска назовут в честь хоккейного клуба "Авангард" после их победы в финальной серии Кубка Гагарина. С таким заявлением выступил губернатор области Александр Бурков.

"Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!" — написал он в своём инстаграме.