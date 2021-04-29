Сенатор Джабаров — об отключении РФ от SWIFT: За нефть будут наличкой в чемоданах платить?
По его мнению, Европарламент, который рассматривает этот вопрос, сам никогда ничего не решает.
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Если Россию отключат от SWIFT, то Евросоюзу придётся платить за нефть наличными в чемоданах. Такую точку зрения озвучил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублёр этой системы, о чём уже заявил глава России. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты? Наличку в чемоданах возить?" — заявил он в разговоре с РИА "Новости".
По мнению Джабарова, Европарламент является лишь очагом русофобии, который ничего никогда не решает, а его документы не имеют юридической силы.
Напомним, ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". Парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы. Принятие резолюции ожидается по итогам пленарной сессии.
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