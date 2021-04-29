Провела удушающий и затащила в класс: учительницу из Ленобласти обвинили в сломанном позвоночнике школьника
Педагог же всё отрицает. Она заявила, что схватила мальчика не за шею, а за руку. В самой школе также не спешат делать выводы.
Фото © Соцсети
В одной из школ города Сертолова Ленинградской области семиклассник сломал позвоночник. Мать мальчика обвиняет в этом учительницу, пишет Mash.
Сообщается, что ребёнок вместе с друзьями носился по коридору и шумел, активно мешая проходящей в близлежащем кабинете проверочной работе. В один момент терпение учительницы русского языка лопнуло. Она, по словам мальчика, взяла его на удушающий и оттащила в класс.
Школьник рассказал, что не мог дышать, а дома у него начались страшные головные боли. Однако семиклассник протерпел четыре дня перед тем, как рассказать обо всём маме. Та сразу же отвела его в больницу, где ребёнку диагностировали компрессионный перелом шестого позвонка и перенапряжение мышц шеи.
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Педагог же всё отрицает. Она заявила, что схватила мальчика не за шею, а за руку. В самой школе также не спешат делать выводы, ссылаясь на отсутствие в здании камер наблюдения. Однако мать мальчика стоит на своём и поэтому написала заявление в полицию, после чего педагога вызвали в отдел давать объяснения.
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А вот в одесской школе ранее ученик напал на учительницу: школьник залил педагога из перцового баллончика. Женщину доставили в больницу с ожогом глаз.
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