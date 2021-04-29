Турция закупила российскую вакцину от ковида "Спутник V"
По словам главы МИД страны, Анкара нацелена на совместное с РФ производство препарата.
Фото © sputnikvaccine.com
Турция закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцины "Спутник V" для совместного производства", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Он также сообщил, что в дальнейшем Турция нацелена на совместное с Россией производство препарата. По словам Чавушоглу, это план на среднесрочную перспективу.
Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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