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Турция закупила российскую вакцину от ковида "Спутник V"

По словам главы МИД страны, Анкара нацелена на совместное с РФ производство препарата.

29 апреля 2021, 09:42
<p>Фото © sputnikvaccine.com</p>

Фото © sputnikvaccine.com

Турция закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцины "Спутник V" для совместного производства", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Он также сообщил, что в дальнейшем Турция нацелена на совместное с Россией производство препарата. По словам Чавушоглу, это план на среднесрочную перспективу.

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Чехия досрочно прекратила исследование российской вакцины "Спутник V"

Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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