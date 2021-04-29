Турция закупила российскую вакцину от ковида "Спутник V"

Турция закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцины "Спутник V" для совместного производства", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он также сообщил, что в дальнейшем Турция нацелена на совместное с Россией производство препарата. По словам Чавушоглу, это план на среднесрочную перспективу.

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