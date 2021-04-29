Навальный стал фигурантом нового уголовного дела
Вместе с ним подозреваемыми проходят его соратники Леонид Волков и Иван Жданов.
Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Против Алексея Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили новое уголовное дело — по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщает ТАСС.
"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов", — заявил собеседник агентства.
Напомним, сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей. Сегодня в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по апелляции Навального на этот приговор.
Лента новостей
Путин поздравил хоккеистов "Авангарда" со вчерашним триумфом
сегодня в 09:27
Провела удушающий и затащила в класс: учительницу из Ленобласти обвинили в сломанном позвоночнике школьника
сегодня в 09:13
Сенатор Джабаров — об отключении РФ от SWIFT: За нефть будут наличкой в чемоданах платить?
сегодня в 09:11
Выбор редакции
Навальный по видеосвязи участвует в суде по делу о клевете на ветерана
Прокурор запросил от 7 до 16 лет лишения свободы экс-полицейским, незаконно задержавшим Голунова
На улицах Москвы волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки
Слуцкий предрёк экономическую войну в случае отключения России от SWIFT
Песков заявил, что Запад игнорирует желание РФ быть с ним в добрых отношениях
Комментариев: 0