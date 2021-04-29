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Навальный стал фигурантом нового уголовного дела

Вместе с ним подозреваемыми проходят его соратники Леонид Волков и Иван Жданов.

29 апреля 2021, 09:32
<p>Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Против Алексея Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили новое уголовное дело — по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов", — заявил собеседник агентства.

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Напомним, сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей. Сегодня в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по апелляции Навального на этот приговор.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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