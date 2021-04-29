Астраханец зарубил топором друга во время оккультного ритуала
Убийца хотел помириться с супругой с помощью магии, но его приятель скептически отнёсся к такому методу.
Фото © СУ СКР по Астраханской области
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве своего друга во время проведения ими магического ритуала. Об этом сообщил на своём сайте местное СУ СК РФ.
"Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения", — говорится в сообщении.
Фото © astr.sledcom.ru
Согласно версии следствия, подозреваемый при помощи магического ритуала хотел помириться с супругой. Для этого ему было необходимо закопать их личные вещи в безлюдном месте, для чего он выбрал лесополосу неподалёку от дороги "Кирпичный завод — Три Протока", после чего, видимо, чтобы не копать одному, позвал туда своего друга, который недавно приехал из Красноярского края.
Во время процесса выкапывания ямы 32-летний знакомый местного мага позволил себе проявить изрядную долю скепсиса по отношению к ритуалу, а также высказал пару неуважительных вещей о супруге подозреваемого, после чего тот взбеленился, схватил топор и зарубил своего товарища, ударив его четыре раза в области головы и шеи.
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После этого астраханский Кроули прикрыл тело своего товарища ветками и покинул место преступления. Однако вскоре после этого он был задержан правоохранительными органами. Также сообщается, что ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.
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