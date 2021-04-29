Кремль: Не будем терпеть то, что сейчас творят чехи
По словам Дмитрия Пескова, Россия уже сейчас чётко демонстрирует, что не намерена мириться с нападками ряда европейских стран.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
Россия не будет терпеть то, что сейчас творят чехи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие, — мы не будем этого терпеть. И мы этого уже не терпим, и мы чётко это демонстрируем", — сказал он в эфире программы "Большая игра".
Напомним, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о причастности российских спецслужб ко взрыву во Врбетице в 2014 году. На фоне этого Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, позже их число увеличилось в несколько раз. В знак солидарности с республикой сотрудников российских посольств признали персонами нон грата в странах Прибалтики.
Вскоре после этих событий с чрезвычайным телеобращением выступил президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что чешская контрразведка не располагает достаточными данными, на основе которых можно было бы обвинять Россию в диверсии на складе, и добавил, что помимо этой версии рассматривается ещё одна — халатность. В Чехии слова президента осудили, а верхняя палата парламента республики в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения Земана в измене родине.
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