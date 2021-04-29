Кремль: Не будем терпеть то, что сейчас творят чехи

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие, — мы не будем этого терпеть. И мы этого уже не терпим, и мы чётко это демонстрируем", — сказал он в эфире программы "Большая игра".