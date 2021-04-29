Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе

Почти каждый пятый россиянин стесняется пользоваться туалетом на работе, следует из данных исследования сервиса "Зарплата.ру", имеющихся в распоряжении Лайфа.

В анонимном онлайн-опросе приняло участие две тысячи респондентов. В ходе исследования выяснилось, что 18% испытывают дискомфорт "при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня".

Потерпеть предпочёл 21% опрошенных, а ещё 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату. Брезгливыми к офисному туалету оказались 25%, а 8% никогда не ходят в уборную на работе. При этом женщины оказались более стеснительными в этом вопросе, чем мужчины: 63% против 37%.

Среди причин неудобства респонденты отметили нехватку кабинок (29%), нехватку туалетной бумаги и освежителя воздуха (31%). Также работники упомянули грязь и неприятный запах в санузлах, а у некоторых вообще на рабочем месте отсутствует туалет.

У тех же, кто работает на удалёнке, с вопросом посещения туалета дела обстоят лучше, однако у долгого онлайн-общения и видеоконференций есть своя побочка — головные боли, раздражительность и неврозы. Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как этого можно избежать при работе из дома.

Авторы