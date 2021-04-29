Слуцкий предрёк экономическую войну в случае отключения России от SWIFT

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае отключения России от платёжной системы SWIFT грядёт "полноценная экономическая война". Такой прогноз он озвучил в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня". По мнению Слуцкого, оценив все риски, наши зарубежные партнёры вряд ли решатся на этот шаг, но, если это всё-таки произойдёт, последствия будут чувствительны для всех сторон.