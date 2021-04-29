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Опубликовано 29 апреля 2021, 13:13

Слуцкий предрёк экономическую войну в случае отключения России от SWIFT

По мнению политика, оценив все риски, наши зарубежные партнёры вряд ли решатся на этот шаг, но, если это произойдёт, последствия будут чувствительны для всех сторон.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае отключения России от платёжной системы SWIFT грядёт "полноценная экономическая война". Такой прогноз он озвучил в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня". По мнению Слуцкого, оценив все риски, наши зарубежные партнёры вряд ли решатся на этот шаг, но, если это всё-таки произойдёт, последствия будут чувствительны для всех сторон.

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"Эта полноценная экономическая война не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнёрам, таких на Западе более чем достаточно", — рассуждает политик.

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". Принятие резолюции ожидается сегодня по итогам пленарной сессии.

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Между тем российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина
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