Суд признал законным штраф Навальному по делу о клевете на ветерана

Суд отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения. Сам блогер участвовал в заседании по видеосвязи , также в суд пришла его жена Юлия, но она не дождалась оглашения вердикта и покинула зал.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.