Суд признал законным штраф Навальному по делу о клевете на ветерана
Апелляционную жалобу его адвокатов оставили без удовлетворения, приговор — без изменения.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского районного суда
Суд отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения. Сам блогер участвовал в заседании по видеосвязи, также в суд пришла его жена Юлия, но она не дождалась оглашения вердикта и покинула зал.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
Кроме того, сегодня, 29 апреля, СМИ узнали, что Навальный стал фигурантом нового уголовного дела — по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
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