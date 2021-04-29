Песков: Россия отреагирует на неприемлемые действия Чехии и Болгарии

Ранее стало известно, что болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах , а троим из них также предъявлены обвинения в покушении на болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.

Похожие претензии в адрес России выдвинули и чехи, что стало причиной дипломатического скандала. Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.