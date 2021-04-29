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Песков: Россия отреагирует на неприемлемые действия Чехии и Болгарии

В Кремле и ранее предупреждали, что власти этих стран не останутся безнаказанными после необоснованных обвинений в адрес России и её представителей.

29 апреля 2021, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны властей Чехии и Болгарии. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения оставаться не будут", — заверил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах, а троим из них также предъявлены обвинения в покушении на болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.

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Похожие претензии в адрес России выдвинули и чехи, что стало причиной дипломатического скандала. Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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