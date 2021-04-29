Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Кремле оценили связь решения Чехии по "Спутнику V" с дипломатическим скандалом

В Москве напомнили, что данный препарат является самым эффективным по общему признанию в мире.

29 апреля 2021, 10:53
<p>Фото © ТАСС / Невар Виталий</p>

Фото © ТАСС / Невар Виталий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли связывать решение Чехии прекратить изучение документации по вакцине от ковида "Спутник V" с дипломатическим скандалом между странами.

"Скорее всего, можно и даже нужно. Но подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Именно речь о той самой мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", — сказал он.

Кремль: Не будем терпеть то, что сейчас творят чехи

Кремль: Не будем терпеть то, что сейчас творят чехи

Напомним, ранее Чехия досрочно прекратила исследование документов по российской вакцине "Спутник V" якобы из-за того, что объём предоставленной информации о препарате оказался недостаточным.

В Минюсте Чехии заявили о существовании третьей версии взрыва во Врбетице

В Минюсте Чехии заявили о существовании третьей версии взрыва во Врбетице

Напомним, 27 апреля специалисты Европейского медицинского агентства завершили первый этап экспертизы "Спутника V" и теперь готовятся посетить производство.

Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1