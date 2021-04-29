В Кремле оценили связь решения Чехии по "Спутнику V" с дипломатическим скандалом
В Москве напомнили, что данный препарат является самым эффективным по общему признанию в мире.
Фото © ТАСС / Невар Виталий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли связывать решение Чехии прекратить изучение документации по вакцине от ковида "Спутник V" с дипломатическим скандалом между странами.
"Скорее всего, можно и даже нужно. Но подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Именно речь о той самой мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", — сказал он.
Напомним, ранее Чехия досрочно прекратила исследование документов по российской вакцине "Спутник V" якобы из-за того, что объём предоставленной информации о препарате оказался недостаточным.
Напомним, 27 апреля специалисты Европейского медицинского агентства завершили первый этап экспертизы "Спутника V" и теперь готовятся посетить производство.
Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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