В Кремле оценили связь решения Чехии по "Спутнику V" с дипломатическим скандалом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли связывать решение Чехии прекратить изучение документации по вакцине от ковида "Спутник V" с дипломатическим скандалом между странами.

"Скорее всего, можно и даже нужно. Но подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Именно речь о той самой мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", — сказал он.