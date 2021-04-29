Вирусолог объяснил причины роста заболевших ковидом в Москве

Доктор медицинских наук, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с Лайфом объяснил возможные причины роста заболеваемости ковидом в Москве. Ранее в столице за сутки выявили рекордное с января число новых случаев коронавируса.

"Возможно, стали больше анализов делать. Надо сопоставлять с количеством сделанных тестов. Погода никак не влияет на заболеваемость коронавирусом. Я лично не ожидаю никакого роста, просто нет оснований для этого. Надо дождаться завтрашнего дня и не нагонять панику", — подчеркнул он.