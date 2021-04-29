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Вирусолог объяснил причины роста заболевших ковидом в Москве

Сегодня в столице было выявлено рекордное число новых случаев заражения с конца января.

29 апреля 2021, 10:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Доктор медицинских наук, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с Лайфом объяснил возможные причины роста заболеваемости ковидом в Москве. Ранее в столице за сутки выявили рекордное с января число новых случаев коронавируса.

"Возможно, стали больше анализов делать. Надо сопоставлять с количеством сделанных тестов. Погода никак не влияет на заболеваемость коронавирусом. Я лично не ожидаю никакого роста, просто нет оснований для этого. Надо дождаться завтрашнего дня и не нагонять панику", — подчеркнул он.

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Напомним, сегодня в Москве выявили более 3200 случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель стал максимальным с 21 января, когда в столице было зафиксировано 3458 новых случаев ковида. С того дня динамика заболеваемости в городе пошла на спад. Ранее о начале третьей волны в России со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg. Эту информацию опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Позже заявление агентства также опровергли и в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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