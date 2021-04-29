В России ужесточат правила постановки на воинский учёт

В России молодым людям призывного возраста теперь придётся самим являться в военкомат для постановки на воинский учёт. Об этом свидетельствуют данные из законопроекта, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. Также для "уклонистов" предусмотрены штрафы.

Согласно документу, при непредоставлении в военкомат данных об образовании, изменении семейного положения, места жительства, работы и должности предусмотрен штраф. Его размер будет составлять от 500 рублей до трёх тысяч.

"Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определённых случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат. Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учёт и призывом на военную службу", — пояснил "Российской газете" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году.

Сама же весенняя призывная кампания на военную службу стартовала в России с 1 апреля, в войска планируется набрать 134 тысячи срочников со всех регионов страны, кроме Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где набор в армию проводится только осенью. А с 2022 года в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе, на сборных пунктах ужесточат медосмотр, чтобы в армию не забирали молодых людей, у которых серьёзные болезни выявили только во время призыва.

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