Telegram выпустил облигации на 750 млн долларов
В продажу облигации Telegram Group поступят уже 6 мая. Вместе с новым займом долг владельцев Telegram составит почти 2 млрд долларов. Ранее Павел Дуров уже выпускал еврооблигации на 1 млрд долларов.
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Как и в случае с первым займом, средства кредиторов будут направлены на развитие мессенджера и его технической базы, а также на погашение долгов перед инвесторами в криптовалюту Telegram, выпуск которой был заблокирован надзорными органами США.
Telegram занимает деньги под 7% годовых, а срок выплаты долга наступит 22 марта 2026 года. Минимальный объём покупки еврооблигаций — 500 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Telegram объявил о запуске сервиса видеоконференций в мае текущего года, а также подключил к мессенджеру платёжные инструменты и возможность продажи товаров и услуг внутри каналов и чатов.
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