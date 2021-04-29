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Telegram выпустил облигации на 750 млн долларов

В продажу облигации Telegram Group поступят уже 6 мая. Вместе с новым займом долг владельцев Telegram составит почти 2 млрд долларов. Ранее Павел Дуров уже выпускал еврооблигации на 1 млрд долларов.

29 апреля 2021, 11:59
<p>Фото © Getty Images / Thiago Prudêncio / SOPA Images / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Thiago Prudêncio / SOPA Images / LightRocket

Как и в случае с первым займом, средства кредиторов будут направлены на развитие мессенджера и его технической базы, а также на погашение долгов перед инвесторами в криптовалюту Telegram, выпуск которой был заблокирован надзорными органами США.

Telegram занимает деньги под 7% годовых, а срок выплаты долга наступит 22 марта 2026 года. Минимальный объём покупки еврооблигаций — 500 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Telegram объявил о запуске сервиса видеоконференций в мае текущего года, а также подключил к мессенджеру платёжные инструменты и возможность продажи товаров и услуг внутри каналов и чатов.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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