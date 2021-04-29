Путин вспомнил Салтыкова-Щедрина, говоря о препятствиях в реализации "Северного потока – 2"
Глава государства напомнил, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политикой.
Фото © LIFE
Путин вспомнил Салтыкова-Щедрина, говоря о препятствиях в реализации "Северного потока – 2". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о препятствии реализации проекта "Северный поток – 2". Говоря об этом, глава государства вспомнил одно из произведений Михаила Салтыкова-Щедрина, в рассказе которого были два генерала, считавшие, что всё растёт на деревьях и это можно только собрать.
"У него был персонаж, генерал, который в лесу оказался. Он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. Наверное, некоторые политические силы считают, что электричество также берётся из розетки. Надеюсь, что преодолеем эти сложности", — сказал Путин в ходе онлайн-встречи с французскими бизнесменами.
Глава государства отметил, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но стоит подчеркнуть ещё раз: "это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня. Да, вокруг него много разных разговоров, связанных прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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