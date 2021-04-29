Россиянам объяснили, как не получить штраф за шашлык возле дома

В начале 2021 года были введены новые положения в противопожарной безопасности, которые хоть и являются пересмотром старого закона, но уже успели получить в народе имя "запрет на шашлыки". Полный список изменений был опубликован на сайте правовой информации.

Согласно новым правилам, огонь может быть разведён не ближе 30 метров от ближайшего лиственного леса, а от хвойного — не ближе 100 метров. Нельзя жечь костры при скорости ветра более пяти метров в секунду, а также на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима. Кроме того, любые костры запрещены на землях общего пользования СНТ.

"Чтобы приготовить шашлык без нарушений требований пожарной безопасности, достаточно оборудовать специальное место для мангала или барбекю не ближе пяти метров от построек. Для открытого костра по новым нормативам до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров", — сказал первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с телеканалом "360".

Помимо этого, закон затронул и момент с утилизацией старой ботвы и мелких веток, которые дачники раньше просто сжигали в яме, а теперь это оказалось под запретом. Со слов Чаплина, это всё ещё можно делать на участке в специальной бочке, которая должна закрываться крышкой. Кроме того, обязательно иметь рядом средства пожаротушения, а также ни на секунду не оставлять огонь без внимания.

Ранее Лайф писал о рецепте лучшего маринада для шашлыка. Немного лука, перца и ароматных трав — и мясо получится вкусным и нежным.

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