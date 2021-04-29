Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Песков: Продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось

Ранее лидеры заявляли о готовности к переговорам, однако с местом их проведения ещё не определились.

29 апреля 2021, 11:46
<p>Фото © ТАСС / Салынская Анна, Даничев Алексей</p>

Фото © ТАСС / Салынская Анна, Даничев Алексей

Президент России Владимир Путин готов переговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях стран. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что пока из офиса Зеленского никакой информации о встрече не поступало.

"Продвинуться [в подготовке встречи] не удалось. <...> Из Офиса Президента Украины никакой конкретики не поступало. <...> Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной", — сообщил Песков в эфире программы "Большая игра".

Журналист: Зеленский делает всё, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма

Журналист: Зеленский делает всё, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин рассказал о программе "золотых виз" для иностранных специалистов

сегодня в 12:30

Журналист: Зеленский делает всё, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма

сегодня в 11:26

Песков указал на признаки участия "государства Икс" в попытке переворота в Белоруссии

сегодня в 13:02

Один человек погиб при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

сегодня в 13:02

Страшные кадры из Индии: сын везёт труп матери на байке из-за того, что не осталось свободных скорых

сегодня в 12:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1