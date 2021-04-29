Песков: Продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось
Ранее лидеры заявляли о готовности к переговорам, однако с местом их проведения ещё не определились.
Фото © ТАСС / Салынская Анна, Даничев Алексей
Президент России Владимир Путин готов переговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях стран. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что пока из офиса Зеленского никакой информации о встрече не поступало.
"Продвинуться [в подготовке встречи] не удалось. <...> Из Офиса Президента Украины никакой конкретики не поступало. <...> Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной", — сообщил Песков в эфире программы "Большая игра".
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.
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