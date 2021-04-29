Песков: Продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось

Президент России Владимир Путин готов переговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях стран. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что пока из офиса Зеленского никакой информации о встрече не поступало.