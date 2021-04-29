Журналист: Зеленский делает всё, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями доводит идею встречи с российским лидером Владимиром Путиным до маразма. Таким мнением поделился журналист Владимир Корнилов в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Корнилов решил, что Зеленский желает дискредитировать идею встречи двух лидеров. Иначе, по его мнению, украинский президент избрал бы другую линию поведения при общении с журналистами.

"Складывается впечатление, что он делает всё, чтобы довести идею встречи до маразма. Вот его итальянский журналист спросил о Ватикане, и вместо того, чтобы нормально ответить "мы ещё обдумываем" и так далее, он выдаёт целый поток бессознательности о том, какой папа римский мировой пророк", — цитирует Корнилова РИА ФАН.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений, а если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

Позже Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, правда, оговорившись, что место для него не имеет значения, в отличие от содержания встречи. Таким образом политик дал понять, что в первую очередь он заинтересован в обсуждении темы Донбасса. Затем Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.

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