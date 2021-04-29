В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана пострадало не менее 18 человек
Обе стороны заявляют, что не являются агрессорами, и валят вину первого выстрела друг на друга.
Кадр из видео / Соцсети
В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана пострадало не менее 18 человек. Видео © Соцсети
В результате конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадало не менее 18 человек. Об этом сообщают власти республик.
Как отмечает МЧС Киргизии, в больницы ожидается доставка порядка 15 пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь в пресс-службе Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщили о трёх пострадавших.
Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кёк-Таш Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.
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