В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана пострадало не менее 18 человек. Видео © Соцсети

В результате конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадало не менее 18 человек. Об этом сообщают власти республик.

Как отмечает МЧС Киргизии, в больницы ожидается доставка порядка 15 пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь в пресс-службе Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщили о трёх пострадавших.

Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кёк-Таш Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

Авторы