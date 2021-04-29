"Диктант Победы" стартует на 16 000 площадок в 80 странах
Победители смогут попасть на Парад Победы и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Фото © "Диктант Победы"
Акция "Диктант Победы" стартовала на 16 000 площадок в 80 странах по всему миру, её итоги планируют подвести 24 июня. Акцию организовали партия "Единая Россия", Россотрудничество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтёры Победы" при поддержке ряда силовых ведомств и региональных предприятий.
Первыми участниками диктанта стали жители Дальнего Востока, а на центральной площадке — в Музее Победы на Поклонной горе — акция стартовала в 14:00.
Победителями станут те, кто ответит на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны быстро и правильно. Они получат приглашения на Парад Победы и дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.
"Диктант Победы" — это международная историческая акция, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Диктант впервые прошёл в 2019 году.
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