"Диктант Победы" стартует на 16 000 площадок в 80 странах

Акция "Диктант Победы" стартовала на 16 000 площадок в 80 странах по всему миру, её итоги планируют подвести 24 июня. Акцию организовали партия "Единая Россия", Россотрудничество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтёры Победы" при поддержке ряда силовых ведомств и региональных предприятий.

Первыми участниками диктанта стали жители Дальнего Востока, а на центральной площадке — в Музее Победы на Поклонной горе — акция стартовала в 14:00.

Победителями станут те, кто ответит на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны быстро и правильно. Они получат приглашения на Парад Победы и дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

"Диктант Победы" — это международная историческая акция, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Диктант впервые прошёл в 2019 году.

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