На Кубани будут штрафовать зазывал на экскурсии в туристических зонах

В Краснодарском крае запретят деятельность так называемых зазывал, которые крайне навязчиво предлагают туристам различного рода экскурсии, квартиры под съём и другие услуги, популярные в курортных зонах.

Соответствующие изменения в законодательство субъекта внесли депутаты областного Заксобрания. Согласно их решению, навязчивая реклама товаров и услуг, в том числе осуществляемая против воли туристов, будет наказываться штрафом до пяти тысяч рублей.

"Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублём. И это будет справедливо", — подчеркнул председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.

Ранее Лайф рассказывал, что после ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией в России резко выросли цены на объекты размещения в местных курортных зонах. Не стал исключением и город Сочи, где рост цен на гостиничные номера составил до 50%.

Авторы