Россиянам объяснили, почему яйца вдруг стали дешевле перед Пасхой
Однако временное снижение цен не говорит о том, что яйца подешевеют надолго, считает доктор экономических наук Леонид Холод.
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Перед Пасхой россияне уже закупили большое количество яиц, и теперь спрос на них временно упал. Это и стало фактором для снижения цены данного продукта в рознице, считает доктор экономических наук, бывший начальник Департамента агропромышленного комплекса Правительства России Леонид Холод.
"Некоторый откат цен на яйца связан с двумя причинами. Во-первых, произошла балансировка стоимости после предыдущего подорожания. Во-вторых, это реакция на высокий спрос, когда люди закупались яйцами, чтобы раскрасить их к Пасхе", — пояснил он в интервью радио Sputnik.
При этом, по словам эксперта, временное снижение цен не говорит о том, что яйца подешевеют надолго. Как объяснил Холод, если инфляция есть, то продукты дорожают, а продукты первого спроса дорожают ещё быстрее — это закон рынка. Если говорить об откате назад, то цены повышаются на определённое количество процентов, а снижение происходит на меньшее количество процентов.
"Из-за Пасхи потребление яиц увеличилось на 30%, что сказалось на стоимости предложения. Когда спрос стал меньше, то и цены пошли вниз. Я думаю, что на прежний уровень цены вряд ли вернутся", — заключил экономист.
Ранее Лайф рассказывал, что накануне Пасхи изменилась ситуация с ценами на яйца. По словам гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, отпускная стоимость производителей уже снизилась на яйцо первой и второй категории на 5–10%.
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