"Яндекс" потратит миллиард рублей на покупку банка "Акрополь"
Как отмечают в компании, наличие лицензий позволит развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Компания "Яндекс" заключила соглашение о покупке банка "Акрополь". Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку, говорится в пресс-релизе компании.
"В результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая банковскую универсальную. Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров", — следует из сообщения.
Более 85% активов банка "Акрополь" приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России. Закрыть сделку планируется после согласования с регулятором.
Осенью прошлого года "Яндекс" собирался приобрести "Тинькофф банк" за более чем пять миллиардов долларов. Но спустя месяц переговоры с финорганизацией прекратились.
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