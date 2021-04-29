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"Яндекс" потратит миллиард рублей на покупку банка "Акрополь"

Как отмечают в компании, наличие лицензий позволит развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты.

29 апреля 2021, 11:29
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Компания "Яндекс" заключила соглашение о покупке банка "Акрополь". Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку, говорится в пресс-релизе компании.

"В результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая банковскую универсальную. Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров", — следует из сообщения.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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