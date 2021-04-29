"Яндекс" потратит миллиард рублей на покупку банка "Акрополь"

Компания "Яндекс" заключила соглашение о покупке банка "Акрополь". Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку, говорится в пресс-релизе компании.

"В результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая банковскую универсальную. Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров", — следует из сообщения.

Более 85% активов банка "Акрополь" приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России. Закрыть сделку планируется после согласования с регулятором.

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