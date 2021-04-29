Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Болгария высылает российского дипломата

Также София попросила Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на оружейных складах.

29 апреля 2021, 11:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

МИД Болгарии объявил ещё одного российского дипломата персоной нон грата и обратился к Москве с просьбой оказать всестороннее содействие в расследовании серии происшествий, связанных с гражданами страны. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит ещё одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трёх болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и переданы суду", — говорится в сообщении.

Песков: Россия отреагирует на неприемлемые действия Чехии и Болгарии

Песков: Россия отреагирует на неприемлемые действия Чехии и Болгарии

Напомним, ранее прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, а также его сына и коллеги.


А в конце марта Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата после того, как сотрудников Минобороны Болгарии и её военной разведки задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: Россия отреагирует на неприемлемые действия Чехии и Болгарии

сегодня в 10:42

Депутат Морозов назвал необоснованными решения прибалтийских стран о высылке дипломатов РФ

23 апреля, 16:28

Один человек погиб при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

сегодня в 13:02

"Никто никогда так не снимал воздушные бои": Бекмамбетов объяснил, почему стоит посмотреть фильм "Девятаев"

сегодня в 13:17

Рогозин по-чешски ответил на критику строительства Национального космического центра

сегодня в 13:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1