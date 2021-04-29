Болгария высылает российского дипломата

МИД Болгарии объявил ещё одного российского дипломата персоной нон грата и обратился к Москве с просьбой оказать всестороннее содействие в расследовании серии происшествий, связанных с гражданами страны. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит ещё одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трёх болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и переданы суду", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, а также его сына и коллеги.



Авторы