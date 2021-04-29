"Зигование — это нарушение закона": Депутат партии Зеленского осудил массовое шествие радикалов в центре Киева
При этом Давид Арахамия заявил, что на Украине происходит "так много всего", что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени.
Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire
Зигование в центре столицы неприемлемо и запрещено в демократической стране — так глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал недавний марш в честь дивизии СС "Галичина" в центре Киева.
"Зигование — это нарушение закона. Сегодня по этой теме у нас будет заявление от фракции. Мы живём в демократической стране, и такие вещи запрещены законом. Никто не знал, что этот марш вообще будет. В стране так много всего, что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени", — цитирует его "Страна.ua".
Арахамия заявил, что в его партии осудили действия организаторов неонацистского марша.
Напомним, что накануне в центре Киева впервые прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло около получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".
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