"Зигование — это нарушение закона": Депутат партии Зеленского осудил массовое шествие радикалов в центре Киева

"Зигование — это нарушение закона. Сегодня по этой теме у нас будет заявление от фракции. Мы живём в демократической стране, и такие вещи запрещены законом. Никто не знал, что этот марш вообще будет. В стране так много всего, что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени", — цитирует его "Страна.ua".