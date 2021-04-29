Синоптики призвали москвичей не удивляться, если на майских выпадет снег
Это явление происходит в 40–45% случаев. А за последнее десятилетие заморозки в столичном регионе несколько раз случались даже в июне.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
На майские праздники в Москве будет прохладно, возможны ливни, не исключён даже снег. Такой прогноз озвучил на онлайн-конференции в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он напомнил, как четыре года назад в столичном регионе настолько похолодало, что с 7 по 11 мая на улицах ещё лежал снег.
"Удивляться снегу в мае не стоит — это явление происходит в 40–45% случаев", — рассказал он.
Вильфанд отметил, что уверенное тепло установится в Москве и Подмосковье лишь во второй половине мая, когда температура воздуха не будет опускаться ниже 10–13 градусов.
Напомним, что буквально на днях на Подмосковье обрушился "декабрель".
А ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк также отметила, что на майские праздники ожидать в Москве невероятного тепла не стоит. При этом она уверена, что отличная погода придёт в столицу уже в скором времени.
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