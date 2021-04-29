Попова призвала отказаться от массовых мероприятий в майские праздники и провести их в кругу семьи
Если соблюдать все рекомендации, то через 10–14 дней мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусом, уверены в Роспотребнадзоре.
Фото © Kremlin.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не проводить массовые мероприятия в майские праздники, а провести их в кругу семьи. По её словам, ситуация с коронавирусом в стране находится в "достаточно хрупком" равновесии. Чтобы его сохранить, россиянам необходимо продолжить соблюдать масочный режим и вакцинироваться.
"Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10–14 дней мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия", — пояснила Попова в беседе с журналистами в четверг.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.
Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу в случае продления майских праздников.
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