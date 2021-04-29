Попова призвала отказаться от массовых мероприятий в майские праздники и провести их в кругу семьи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не проводить массовые мероприятия в майские праздники, а провести их в кругу семьи. По её словам, ситуация с коронавирусом в стране находится в "достаточно хрупком" равновесии. Чтобы его сохранить, россиянам необходимо продолжить соблюдать масочный режим и вакцинироваться.

"Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10–14 дней мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия", — пояснила Попова в беседе с журналистами в четверг.