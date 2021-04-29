Суд вынес приговор директору клиники, где умер актёр Марьянов
Из-за приёма несовместимых лекарств у артиста оторвался тромб, но директор учреждения запретила вызывать ему скорую.
Фото © LIFE
Суд вынес приговор директору клиники, где умер актёр Марьянов. Видео © LIFE
Главу реабилитационного центра "Феникс", в котором лечился и умер актёр Дмитрий Марьянов, признали виновной. Суд назначил Оксане Богдановой три года условно, а также обязал её выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Суд принял во внимание тот факт, что Богдановой неоднократно сообщали о необходимости вызвать Марьянову скорую, но та запретила это делать, чтобы не прерывать "социальную адаптацию". В итоге, когда ситуация стала критической, врачей всё же вызвали, но было уже поздно — актёр умер в больнице из-за оторвавшегося тромба.
Позже следователи установили, что своевременная помощь могла бы спасти жизнь Марьянову. Кроме того, выяснилось, что пациентам клиники кололи препараты, использование которых допускалось только в больницах.
Напомним, актёр Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Последние дни своей жизни он провёл в реабилитационном центре "Феникс", в котором лечился от алкогольной зависимости. Следователи установили, что причиной смерти актёра стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В связи со смертью артиста директор реабилитационного центра Оксана Богданова стала фигурантом уголовного дела. Ей предъявили обвинения по двум статьям: "Оказание услуг ненадлежащего качества" и "Оставление человека в опасности". Позднее свою версию гибели отца озвучил сын Марьянова Даниил. Он заявил об избиении.
Лента новостей
"Никто никогда так не снимал воздушные бои": Бекмамбетов объяснил, почему стоит посмотреть фильм "Девятаев"
сегодня в 13:17
Рогозин по-чешски ответил на критику строительства Национального космического центра
сегодня в 13:11
Один человек погиб при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана
сегодня в 13:02
Выбор редакции
Суд признал законным штраф Навальному по делу о клевете на ветерана
"Тягомотина завершена": Суд лишил вдову актёра Марьянова трёхкомнатной квартиры
В МИД призвали россиян планировать отдых за рубежом с осторожностью
Актёра из популярных сериалов задержали в Москве с наркотиками на руках
23-летняя официантка покончила с собой на курорте после того, как спланировала скорый день рождения
Комментариев: 0