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Суд вынес приговор директору клиники, где умер актёр Марьянов

Из-за приёма несовместимых лекарств у артиста оторвался тромб, но директор учреждения запретила вызывать ему скорую.

29 апреля 2021, 13:20

Фото © LIFE

Суд вынес приговор директору клиники, где умер актёр Марьянов. Видео © LIFE

Главу реабилитационного центра "Феникс", в котором лечился и умер актёр Дмитрий Марьянов, признали виновной. Суд назначил Оксане Богдановой три года условно, а также обязал её выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Суд принял во внимание тот факт, что Богдановой неоднократно сообщали о необходимости вызвать Марьянову скорую, но та запретила это делать, чтобы не прерывать "социальную адаптацию". В итоге, когда ситуация стала критической, врачей всё же вызвали, но было уже поздно — актёр умер в больнице из-за оторвавшегося тромба.

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Позже следователи установили, что своевременная помощь могла бы спасти жизнь Марьянову. Кроме того, выяснилось, что пациентам клиники кололи препараты, использование которых допускалось только в больницах.

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Напомним, актёр Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Последние дни своей жизни он провёл в реабилитационном центре "Феникс", в котором лечился от алкогольной зависимости. Следователи установили, что причиной смерти актёра стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В связи со смертью артиста директор реабилитационного центра Оксана Богданова стала фигурантом уголовного дела. Ей предъявили обвинения по двум статьям: "Оказание услуг ненадлежащего качества" и "Оставление человека в опасности". Позднее свою версию гибели отца озвучил сын Марьянова Даниил. Он заявил об избиении.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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