Суд вынес приговор директору клиники, где умер актёр Марьянов. Видео © LIFE

Главу реабилитационного центра "Феникс", в котором лечился и умер актёр Дмитрий Марьянов, признали виновной. Суд назначил Оксане Богдановой три года условно, а также обязал её выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Суд принял во внимание тот факт, что Богдановой неоднократно сообщали о необходимости вызвать Марьянову скорую, но та запретила это делать, чтобы не прерывать "социальную адаптацию". В итоге, когда ситуация стала критической, врачей всё же вызвали, но было уже поздно — актёр умер в больнице из-за оторвавшегося тромба.

Позже следователи установили, что своевременная помощь могла бы спасти жизнь Марьянову. Кроме того, выяснилось, что пациентам клиники кололи препараты, использование которых допускалось только в больницах.

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