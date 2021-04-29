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"Никто никогда так не снимал воздушные бои": Бекмамбетов объяснил, почему стоит посмотреть фильм "Девятаев"

За визуальную основу ленты взяли компьютерную игру, базирующуюся на реальных показателях самолётов, из-за это зритель оказывается "в самом пекле боя".

29 апреля 2021, 13:17
<p>Фото © ТАСС /Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС /Сергей Фадеичев

С 29 апреля на экраны выходит военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Кинолента рассказывает о советском лётчике-истребителе Михаиле Девятаеве, который бежал из немецкого плена, угнав вражеский бомбардировщик. По словам создателей и участников фильма, съёмки самых захватывающих воздушных сцен снимались с помощью новейших технологий.

"Этот фильм стоит увидеть, потому что никто никогда не снимал воздушные бои так, как мы сняли. Никто никогда не давал зрителю возможность оказаться внутри самолёта в самом пекле боя в воздухе", — поделился с телеканалом "Санкт-Петербург" режиссёр и продюсер ленты Тимур Бекмамбетов.

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За визуальную основу фильма взяли компьютерную игру, базирующуюся на реальных показателях самолётов. Сыгравший главную роль Павел Прилучный сидел в кабине, а вокруг него на 360 градусов были расположены экраны.

По словам режиссёра Сергея Трофимова, с помощью виртуальной камеры удалось снять часть полётов по восстановленному фрагменту боя.

"Воссоздан был фрагмент боя в виртуальном пространстве, поэтому камера не успевала где-то и не могла поймать. И это давало невероятную достоверность. Надеюсь, зрители это оценят", — заявил Трофимов.

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Над созданием картины работал и сын самого лётчика Михаила Девятаева Александр. По его словам, картину стоит увидеть, потому что она является правдой о том страшном времени и о том, что смогли сделать люди. Сам Павел Прилучный добавил, что в основе фильма заложены не "стрелялки", а человеческие отношения.

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"Это история... о том, как наши люди смогли и выжили. Всё-таки дети должны знать, через что прошли наши деды для того, чтобы мы с вами могли сейчас жить", — отметил актёр.

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А ранее на экраны вышел фильм Данилы Козловского "Чернобыль". Это вторая режиссёрская работа актёра, в которой он исполнил главную роль.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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