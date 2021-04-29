Золотой "Авангард": как омский клуб шёл к своему первому Кубку Гагарина

Три финала — один трофей

"Авангард" всегда имел статус топ-клуба России, однако за 12 предыдущих сезонов со дня создания КХЛ омичи ни разу не владели главным хоккейным трофеем страны, хотя были очень близки к нему. Особенно в 2012 году, когда "Авангард" дошёл до финала и даже вёл в нём с общим счётом 3-1. Тогда казалось, что омичам осталось просто протянуть руку к Кубку Гагарина (одержать итоговую четвёртую победу), но столичные динамовцы под командованием Олега Знарока совершили суперкамбэк: выиграли подряд три матча и буквально увели трофей из-под носа "ястребов".

Вторая попытка сразиться за Кубок Гагарина "Авангарду" выпала в 2019 году, а соперником омичей по финалу стал их нынешний оппонент — столичный ЦСКА. Однако два года назад и времена в КХЛ были другие (не был задействован жёсткий потолок зарплат). Армейцы, на тот момент также ни разу не владевшие кубком и проигравшие все свои финалы, имели запредельную мотивацию и буквально смели омичей в финальной серии, выиграв её со счётом 4-0.

И ведь не зря спортсмены утверждают, что удержаться на вершине гораздо сложнее, чем на неё забраться. ЦСКА перед началом сезона числился главным претендентом на кубок и в ходе регулярного чемпионата это всем доказывал. Армейцы в очередной раз выиграли регулярку, а в плей-офф, не испытывая особых проблем, добрались до финальной стадии. Однако на этот раз москвичи ни в чём не превосходили "ястребов", у которых также за плечами осталась убойная полуфинальная серия против "Ак Барса". Выиграв битву у "барсов", "Авангард" уже не имел права оступиться в финале. Дело в том, что "ястребы" превратились в тех же армейцев, что обыгрывали их два года назад. Им не надо было что-то защищать и сохранять, оглядываясь назад. Омичи были более голодны до победы, чем армейцы, и они точно знали, что это их финал и в нём нужно побеждать.

После финала сезона 2018/19 Боб Хартли обещал думать ночами, как победить ЦСКА.



БОБ ХАРТЛИ ПРИДУМАЛ. МЫ ПОБЕДИЛИ. pic.twitter.com/vW1Qzb3nex — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Тренер-победитель

Канадский тренер Боб Хартли появился в "Авангарде" в 2018 году. В первый же сезон у руля команды 60-летний специалист вывел "ястребов" в финал плей-офф, а спустя два года выиграл для Омска Кубок Гагарина.

Трофей КХЛ — не первый серьёзный выигранный титул в тренерской карьере Боба. Двадцать лет назад канадец привёл клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" к победе в Кубке Стэнли. Были у него успехи и в лигах рангами ниже. Но главная победа Хартли в том, что он умеет находить правильный подход ко всем игрокам, а они в свою очередь рады с ним поработать. Примером тому служит переход в "Авангард" Ильи Ковальчука в середине сезона, у которого остались хорошие воспоминаниям о совместной работе с Хартли за океаном.

Илья Ковальчук, кстати, сыграл значительную роль в успехе команды. Его огромный опыт и правильный настрой помог молодым хоккеистам ровно пройти дистанцию плей-офф и не сломиться под мощным натиском ЦСКА. Сам же Ковальчук стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

За время работы в "Авангарде" хоккей, исповедуемый Хартли, не раз подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов. Канадца упрекали в том, что он прививает команде североамериканскую модель игры, всё дальше уходя от красивого русского стиля. Однако Боб никогда не вступал в подобного рода дискуссии, а на обвинения в свой адрес ответил двумя финалами и выигранным Кубком Гагарина.

Фото © Пресс-служба ХК "Авангард"

Гуляй, Омск!

Фанаты "Авангарда" долго ждали этого события и теперь могут отбросить все переживания за команду и наслаждаясь чемпионством. К примеру, хоккеисты по традиции начали праздновать победу уже в раздевалке, обливая всех вокруг себя шампанским и громко скандируя фразу: "Мы чемпионы!"

Так получилось, что, пока строится новая хоккейная арена в Омске, последние несколько сезонов "Авангард" вынужден был проводить домашние игры не в родном городе, а в подмосковной Балашихе. Игроки команды всегда с теплотой отзывались о местных болельщиках, благодарили их за поддержку, но никто из клуба ни на секунду не забывал, кто он и откуда, поэтому победу хоккеисты "Авангарда" посвятили всему Омску.

Город не остался в стороне. В Омске пристально следили за выступлением своих хоккеистов, а с финальной сиреной, провозгласившей "Авангард" чемпионом, его улицы наполнились счастливыми людьми, для которых эта выигранная чаша стала глотком свежего воздуха. Сегодня команда прилетит домой, и можно не сомневаться, встретят её так, как встречают истинных чемпионов, — со всеми почестями. Она этого достойна!

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