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В МИД призвали россиян планировать отдых за рубежом с осторожностью

Там напомнили о локдаунах и других мерах, которые вводят власти стран для сдерживания эпидемии.

29 апреля 2021, 14:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В МИД РФ предупредили россиян об опасности отдыха на зарубежных курортах в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации и призвали планировать поездки с учётом этого факта. Об этом во время сегодняшнего брифинга заявила представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, общий фон ситуации с коронавирусом в мире является неутешительным. Особенно опасная ситуация складывается на популярных у россиян направлениях. Захарова напомнила о жёстких мерах и локдаунах, которые вводятся за рубежом для сдерживания быстрого роста заболеваемости.

Всех прилетающих в Россию из Индии начали тестировать на ковид прямо в аэропорту

Всех прилетающих в Россию из Индии начали тестировать на ковид прямо в аэропорту

"В этой связи вновь обращаемся к нашим гражданам, которые планируют отдых за рубежом, самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски", — сказала она.

Как уже сообщал Лайф, наиболее тяжёлая ситуация наблюдается сейчас в Индии, которая по темпам заболеваемости сильно оторвалась от других стран. Ежедневно там выявляют свыше 300 тысяч случаев коронавируса, а погибает более 2 тысяч. В больницах не хватает кислорода, а тела умерших жгут на улице из-за больших очередей в крематории. На фоне всего этого Россия направила в Индию два самолёта с гуманитарной помощью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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