Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Индии с 1 мая начнут прививать "Спутником V"

Посол страны в РФ надеется, что это внесёт существенный вклад в усилия республики по вакцинации.

29 апреля 2021, 13:41
<p>Фото © ТАСС / Невар Виталий</p>

Фото © ТАСС / Невар Виталий

В Индии с 1 мая начнут массово прививать население российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.

"Первого мая мы начнём в рамках нашей национальной всеобщей программы вакцинации использовать "Спутник V" в несколько фаз. Мы рассчитываем, что это внесёт существенный вклад в усилия Индии по вакцинации", — сказал он.

Страшные кадры из Индии: сын везёт труп матери на байке из-за того, что не осталось свободных скорых

Страшные кадры из Индии: сын везёт труп матери на байке из-за того, что не осталось свободных скорых

Напомним, что Индия сейчас занимает первую строчку в мире по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно там выявляют свыше 300 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Из-за нехватки кислорода пациенты умирают в ожидании помощи, переполненные крематории вынуждают местных сжигать тела погибших родственников на улице. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1