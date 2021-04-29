В Индии с 1 мая начнут прививать "Спутником V"

В Индии с 1 мая начнут массово прививать население российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.

"Первого мая мы начнём в рамках нашей национальной всеобщей программы вакцинации использовать "Спутник V" в несколько фаз. Мы рассчитываем, что это внесёт существенный вклад в усилия Индии по вакцинации", — сказал он.