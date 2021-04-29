В Индии с 1 мая начнут прививать "Спутником V"
Посол страны в РФ надеется, что это внесёт существенный вклад в усилия республики по вакцинации.
Фото © ТАСС / Невар Виталий
В Индии с 1 мая начнут массово прививать население российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.
"Первого мая мы начнём в рамках нашей национальной всеобщей программы вакцинации использовать "Спутник V" в несколько фаз. Мы рассчитываем, что это внесёт существенный вклад в усилия Индии по вакцинации", — сказал он.
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Напомним, что Индия сейчас занимает первую строчку в мире по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно там выявляют свыше 300 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Из-за нехватки кислорода пациенты умирают в ожидании помощи, переполненные крематории вынуждают местных сжигать тела погибших родственников на улице. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи.
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