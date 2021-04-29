Страшные кадры из Индии: сын везёт труп матери на байке из-за того, что не осталось свободных скорых
В Индии число заражённых коронавирусом растёт с каждым днём. И c ситуацией справляться становится всё сложнее.
Скриншот © Twitter / TeluguBulletin
В Сети появились душераздирающие кадры с 50-летней жительницей деревушки Киллойи, штат Андхра-Прадеш, Индия. Женщина скончалась от коронавируса, и в крематорий её пришлось везти сыну Нарендре и зятю Рамешу, так как скорую они вызвать так и не смогли.
Видео © Twitter / TeluguBulletin
На кадрах видно, как труп жертвы ковида расположен на мотоцикле между парнями. И, прежде чем продолжить путь, им приходится объяснять страшную ситуацию полицейскому, пишет Mirror.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм". В больницах по всей стране не хватает коек и медицинского кислорода, а врачи уже не в силах справляться с таким количеством заболевших.
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