Парень случайно нашёл в семейном альбоме фото теракта 11 сентября, которые раньше не видел никто
В этом году исполнится 20 лет с момента одного из самых страшных и смертоносных терактов в истории. 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре гражданских самолёта и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один борт рухнул в штате Пенсильвания. Тогда погибло 2977 человек. И отзвуки трагедии ощущаются до сих пор.
19-летний Лиам Энеа поделился на Reddit кадрами, которые заставляют сжиматься сердце. Парень рассказал, что нашёл в архивах двоюродной бабушки Мэриэнн снимки, которые были сделаны в роковой день — 11 сентября 2001 года. И до сих пор эти кадры не видел никто, кроме его семьи.
Фото с места теракта 11 сентября. Я нашёл их в фотоальбоме, полученном от покойной родственницы. Они не оцифровывались, и никто, кроме неё, их раньше не видел
Редкие кадры с башнями-близнецами почему-то находились в альбоме, посвящённом Дню святого Валентина, где никто не ожидал увидеть подобное. Лиам с помощью аэрофотоснимков выяснил, что старушка жила в многоэтажном доме к северу от башен, пишет Newsweek. Когда он показал фото здания своей маме, та подтвердила, что бабушка Мэриэнн проживала именно там.
Я определил, что она жила в квартире на Гринвич-стрит, 310, в Нью-Йорке, терраса которой выходила на юг, в сторону Всемирного торгового центра. В тот день и после она делала фотографии на одноразовую камеру
Видео © Tiktok / president_george_w._bush
Лиам и сам родился в Нью-Йорке, но сейчас он живёт в Коннектикуте. Четыре года назад он получил альбом от своей ныне покойной бабушки, которой изначально и передала фотографии Мэриэнн. И недавно парень наконец отсканировал их, оцифровал и поделился редкими кадрами с другими. Также он снял ролик про ценный фотоархив и показал его в "Тиктоке".
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