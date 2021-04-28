Парень случайно нашёл в семейном альбоме фото теракта 11 сентября, которые раньше не видел никто

19-летний Лиам Энеа поделился на Reddit кадрами, которые заставляют сжиматься сердце. Парень рассказал, что нашёл в архивах двоюродной бабушки Мэриэнн снимки, которые были сделаны в роковой день — 11 сентября 2001 года. И до сих пор эти кадры не видел никто, кроме его семьи.

Фото © Reddit / hanfanson

Фото с места теракта 11 сентября. Я нашёл их в фотоальбоме, полученном от покойной родственницы. Они не оцифровывались, и никто, кроме неё, их раньше не видел Лиам Энеа

Фото © Reddit / hanfanson

Редкие кадры с башнями-близнецами почему-то находились в альбоме, посвящённом Дню святого Валентина, где никто не ожидал увидеть подобное. Лиам с помощью аэрофотоснимков выяснил, что старушка жила в многоэтажном доме к северу от башен, пишет Newsweek. Когда он показал фото здания своей маме, та подтвердила, что бабушка Мэриэнн проживала именно там.

Фото © Reddit / hanfanson

Я определил, что она жила в квартире на Гринвич-стрит, 310, в Нью-Йорке, терраса которой выходила на юг, в сторону Всемирного торгового центра. В тот день и после она делала фотографии на одноразовую камеру Лиам Энеа

Видео © Tiktok / president_george_w._bush

Лиам и сам родился в Нью-Йорке, но сейчас он живёт в Коннектикуте. Четыре года назад он получил альбом от своей ныне покойной бабушки, которой изначально и передала фотографии Мэриэнн. И недавно парень наконец отсканировал их, оцифровал и поделился редкими кадрами с другими. Также он снял ролик про ценный фотоархив и показал его в "Тиктоке".

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